Правительство отказалось запретить курение у подъездов
15 декабря 2017 11:58
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Правительство не поддержало предложение сенаторов запретить курение на открытом воздухе менее чем в 10 м от входа в подъезды жилых домов. Это следует из отзыва Белого дома на соответствующий законопроект, с которым ознакомились «Известия». Законопроект с этим предложением находится в Госдуме и проходит стадию предварительного рассмотрения перед первым чтением. В правительстве посчитали, что предлагаемое расстояние в 10 м ничем не обосновано. При этом авторы инициативы не провели анализа правоприменительной практики.
Правительство не поддержало введение запрета на курение на открытом воздухе менее чем в 10 м от подъездов жилых домов. Это следует из отзыва Белого дома от 16 ноября, который подписан зампредседателя правительства Сергеем Приходько. Белый дом сформировал отзыв на поправки нескольких сенаторов в ст. 12 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (15-ФЗ).
Парламентарии 29 июня внесли в Госдуму проект, в котором предложили запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 м от входа в подъезды многоквартирных домов. Из обоснования к проекту следует, что широко распространена ситуация, когда соседи или гости курят у входа в дом, а дым сигарет приходится вдыхать всем вокруг. Они становятся «заложниками» курильщиков.
В отзыве правительства отмечено, что целью нововведений названа защита интересов некурящих граждан и обеспечение здоровья нации в целом. Белый дом указал и на слабые места предложений. Так, в пояснительной записке к законопроекту не приведены материалы, на основании которых определено расстояние от входов в подъезды именно в 10 м.
«Следует отметить, что законом установлен запрет курения табака в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 м от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, станций метрополитенов», — подчеркивается в отзыве правительства.
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