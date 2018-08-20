Полицейские в Отрадном помогли ребенку, отдыхающему в детском оздоровительном лагере, найти дорогостоящий гаджет

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На имя начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступило письмо от жительницы города Отрадный. Женщина выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции за оперативное реагирование на обращение.Во время беседы с автором письма выяснились подробности произошедшего: в один из июльских дней женщине позвонила взволнованная дочь, отдыхающая в детском оздоровительном лагере, которая сообщила, что обнаружила пропажу мобильного телефона. Женщина обратилась за помощью в отдел полиции г. Отрадный.Сотрудники полиции, в составе следственно-оперативной группы, совместно с инспекторами ПДН выехали в детское учреждение. Там они осмотрели место происшествия, опросили сотрудников, потерпевшую, а также других детей, находящихся в лагере. Проверив маршруты передвижения девочки перед тем, как она обнаружила отсутствие гаджета, сотрудники полиции обнаружили его на земле в кустах рядом с детской площадкой.Приказом начальника ОМВД России по г. Отрадному сотрудникам, принимавшим участие в работе по сообщению, объявлена благодарность за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей, сообщает облМВД.Фото pixabay.com