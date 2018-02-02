Поисковый отряд Лиза Алерт в Самарской области приглашает волонтеров

131

В предверии горячего лесного сезона ДПСО Лиза Алерт Самарская область объявляет набор добровольцев в отряд."Совсем скоро начнется лесной сезон, но пока еще есть время и возможность стать одним из нас и получить необходимые навыки для поиска пропавших в природной среде.Если ты полон сил и решимости помогать людям, вытаскивать многочисленных грибников, бегунков и прочих "потеряшек" из лесов, болот и городских джунглей, если ты просто неравнодушен и готов помогать, то твой путь - Добровольческий Поисково-Спасательный Отряд "Лиза Алерт".Хочешь вступить в наши ряды?Записывайся: https://vk.com/topic-46816665_27511030?offset=720 ", - говорится в сообщении группы.Критерии: 18+.