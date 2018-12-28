Подопечных домов престарелых Самарской области поздравили сотрудники КНПЗ

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Заводчане вот уже несколько лет поддерживают новогоднюю акцию волонтёрского движения «Старость в радость». Накануне Нового года активисты посещают пансионаты, в которых проживают люди преклонного возраста, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, – всего 16 учреждений в Самаре и в Самарской области.В этом году работники КНПЗ вместе с добровольцами поздравили с наступающим Новым годом 45 подопечных дома престарелых в Дубовом Умёте. Для пенсионеров организовали концерт, подарили подарки - сладости, домашние консервированные заготовки, книги, средства гигиены, одежду.А еще, зная, как пожилым людям важно внимание, заводчане поговорили с каждым подопечным дома престарелых, выслушали их нужды¸ узнали, чем ещё можно помочь, чтобы старики чувствовали себя комфортнее.