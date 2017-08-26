Под Самарой более 4 тысяч человек стали гостями выставочной площадки форума «Армия-2017»

131

Зрители смогли увидеть самый крупный статичный показ вооружения и военной техники на территории Поволжья, принять участие военно- спортивной игре «Гонка Героев», оценить боевые возможности подразделений. Гостям были продемонстрированы стрельбы из всех видов штатного вооружения, в том числе из бронетранспортеров БТР-82АМ и танковТ-72Б3, форсирование военной техникой водной преграды, постановка подразделениями РХБ защиты аэрозольной завесы, показательные выступления разведывательных подразделений, блокирование мотострелками здания и уничтожение условного незаконного вооруженного формирования.Последний день форума (27 августа) на Рощинском полигоне будет работать с 11.00 до 16.00. Запланировано проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» между школьниками Самарской области, после чего все зрители, как и в предыдущие дни, смогут увидеть стрельбы из всех видов штатного вооружения, форсирование водной преграды, постановкааэрозольной завесы, показательные выступления разведподразделений, блокирование в здании и уничтожение условных боевиков, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).