Я нашел ошибку
Главные новости: 
Последний день форума (27 августа) на Рощинском полигоне будет работать с 11.00 до 16.00.
Под Самарой более 4 тысяч человек стали гостями выставочной площадки форума «Армия-2017»
Эксперты отмечают, что первое поколение российских бизнесменов приближается к возрасту, когда пора думать о передаче своих активов наследникам.
Российские миллиардеры не собираются оставлять все свое состояние детям
Два раза в неё выстрелила женщина в возрасте около 30 лет из оружия, похожего на револьвер.
В тольяттинскую журналистку несколько раз стреляли "на собственном заднем дворе"
Самарскую область с рабочим визитом посетил Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.
Виталий Мутко: "Что касается стадиона, то нет никаких сомнений, что он будет сдан в срок"
В Самаре полицейские проверили уличных торговцев на легальную миграцию Двоих правонарушителей выдворят из РФ.
В Самаре полицейские проверили уличных торговцев на легальную миграцию
За сутки в Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли две кражи велосипедов
За сутки в Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли две кражи велосипедов
Минобороны оштрафовали за плохое содержание особняка Сурошникова
Минобороны оштрафовали за плохое содержание особняка Сурошникова
Ночью на ул. Садовой в Самаре горел автомобиль
Ночью на ул. Садовой в Самаре горел автомобиль
сегодня  Суббота, 26 августа, 23:52
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/08:
USD 59.15
0.01
EUR 69.7
-0.04
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Под Самарой более 4 тысяч человек стали гостями выставочной площадки форума «Армия-2017»

26 августа 2017 21:38
131
Последний день форума (27 августа) на Рощинском полигоне будет работать с 11.00 до 16.00.
Более 4 тысяч человек стали гостями выставочной площадки, которая развернулась под Самарой в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017».

Зрители смогли увидеть самый крупный статичный показ вооружения и военной техники на территории Поволжья, принять участие военно- спортивной игре «Гонка Героев», оценить боевые возможности подразделений. Гостям были продемонстрированы стрельбы из всех видов штатного вооружения, в том числе из бронетранспортеров БТР-82АМ и танков
Т-72Б3, форсирование военной техникой водной преграды, постановка подразделениями РХБ защиты аэрозольной завесы, показательные выступления разведывательных подразделений, блокирование мотострелками здания и уничтожение условного незаконного вооруженного формирования.

Последний день форума (27 августа) на Рощинском полигоне будет работать с 11.00 до 16.00. Запланировано проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» между школьниками Самарской области, после чего все зрители, как и в предыдущие дни, смогут увидеть стрельбы из всех видов штатного вооружения, форсирование водной преграды, постановка
аэрозольной завесы, показательные выступления разведподразделений, блокирование в здании и уничтожение условных боевиков, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление). 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
26 августа 2017  21:38
Последний день форума (27 августа) на Рощинском полигоне будет работать с 11.00 до 16.00.
Под Самарой более 4 тысяч человек стали гостями выставочной площадки форума «Армия-2017»
Последний день форума (27 августа) на Рощинском полигоне будет работать с 11.00 до 16.00.   Социум
128
26 августа 2017  16:08
Эксперты отмечают, что первое поколение российских бизнесменов приближается к возрасту, когда пора думать о передаче своих активов наследникам.
Российские миллиардеры не собираются оставлять все свое состояние детям
Эксперты отмечают, что первое поколение российских бизнесменов приближается к возрасту, когда пора думать о передаче своих активов наследникам.   Социум
240
26 августа 2017  11:56
В Самаре полицейские проверили уличных торговцев на легальную миграцию Двоих правонарушителей выдворят из РФ.
В Самаре полицейские проверили уличных торговцев на легальную миграцию
Двоих правонарушителей выдворят из РФ.     Социум
293
Весь список

Здравоохранение
25 августа 2017  20:43
Наибольший риск имеют люди со светлой кожей, склонной к солнечным ожогам, светлыми и рыжими волосами и голубыми глазами.
Солнце может быть опасным: в Самарской области выявлены 2592 новых случая рака кожи, в том числе меланомы
Наибольший риск имеют люди со светлой кожей, склонной к солнечным ожогам, светлыми и рыжими волосами и голубыми глазами. Здравоохранение
213
25 августа 2017  16:39
За полгода после открытия офтальмологического отделения в Сызрани было пролечено 4669 человек, из них прооперированы на месте 1039 пациентов.
В офтальмологическое отделение больницы Ерошевского в Сызрани приезжают лечиться из США
За полгода после открытия офтальмологического отделения в Сызрани было пролечено 4669 человек, из них прооперированы на месте 1039 пациентов.  Здравоохранение
213
24 августа 2017  11:20
В Самарской области от клещей пострадали 5153 человека
В Самарской области от клещей пострадали 5153 человека
Из них 1359 детей. Здравоохранение
165
Весь список
Новости медицины
24 августа 2017  14:24
Об эффективности EMS-тренировок
 EMS-тренировка представляет собой систему, которая воздействует на мышцы устройством посылающим электрические сигналы через электроды. Новости медицины
56
21 августа 2017  21:42
Бактериологический посев
 Бактериологический посев (он же  бак посев ) – метод исследования естественных жидкостей организма человека (моча, сперма и так далее) на наличие... Новости медицины
119
1 августа 2017  08:20
Как действует сиалис?
  Новости медицины
339
Весь список
Туризм
24 августа 2017  13:52
Туристов в Саратов предложили привлекать квест-открытками
Туристов в Саратов предложили привлекать квест-открытками
Необходимо не только побывать в месте, изображенном на открытке, но и узнать о нем более подробно. Туризм
169
24 августа 2017  13:48
Российские туристы до конца года в Египет не полетят
Российские туристы до конца года в Египет не полетят
Чартерные рейсы в курортные регионы страны пирамид не будут возобновлены. Туризм
194
10 августа 2017  11:39
Самарская область вошла в Национальную программу развития детского туризма «Моя Россия»
Самарская область вошла в Национальную программу развития детского туризма «Моя Россия»
Осталось 2 месяца до старта «Великого Волжского пути». Туризм
392
Весь список
Образование
25 августа 2017  10:17
В Самаре на территории бывшего завода ЗиМ появится школа Планируется, что школа будет введена в эксплуатацию в ближайшие два года.
В Самаре на территории бывшего завода ЗиМ появится школа
Планируется, что школа будет введена в эксплуатацию в ближайшие два года. Образование
691
24 августа 2017  09:59
Самарская журналистка создала рейтинг школ региона
Самарская журналистка создала рейтинг школ региона
Он поможет родителям определиться, куда отвести своего ребенка в первый класс. Образование
264
23 августа 2017  09:51
Самарский политех проводит интерактивное научно-популярное мероприятие -
Самарский политех проводит интерактивное научно-популярное мероприятие - "Парк науки"
Гости праздника смогут познакомиться с работой уникальных технических устройств. Образование
305
Весь список

Культура
26 августа 2017  10:35
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино» Акция стала аналогом «Ночи музеев» и «Ночи искусств».
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»
Акция стала аналогом «Ночи музеев» и «Ночи искусств». Культура
194
26 августа 2017  09:20
Музей Модерна приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
Музей Модерна приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
Маршрут посвящен прогулке от музея до Самарской площади. Культура
278
25 августа 2017  12:25
В Самаре появилась ещё одна уличная библиотека
В Самаре появилась ещё одна уличная библиотека
Ей могут пользоваться все желающие. Культура
295
Весь список
Мода
17 августа 2017  16:54
Женские сумки Gucci: для тех, кто знает толк в стиле и красоте
 Если нужно приобрести сумочку Gucci, стоит заглянуть в интернет-магазин z077.ru. Здесь каждая модница найдет для себя отличное решение под любой повод. Мода
176
1 августа 2017  18:25
Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
 Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом.  Мода
161
1 августа 2017  08:23
Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
 Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
256
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
405
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
467
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7257
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1460
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5781
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1878
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
622
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2274
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2073
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1718
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1881
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5974
Весь список

Мероприятия
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»
Музей Модерна приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
Жителей Самарской области приглашают сегодня на конно-спортивный фестиваль
Весь список
Популярное
за сегодня

Два самарских адвоката пойдут под суд за мошенничество

435

В Самаре откроется пространство для детей "Зелёнка"

401

В Самаре полицейские проверили уличных торговцев на легальную миграцию

293
за неделю

Действия Саратовской таможни признаны незаконными

2116

Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными

1912

В Промышленном районе Самары нашли тело 16-летнего подростка

1903
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда