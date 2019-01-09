Почти тысячу иностранцев препроводили судебные приставы из Самарской области в 2018 году

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За последнюю неделю ушедшего 2018 года судебные приставы Самарской области отправили за пределы нашей страны 11 нелегальных мигрантов из республик Узбекистан, Таджикистан и Айзербайджан. Всего же за 2018 год судебными приставами Самарской области было отправлено на родину 910 нелегальных мигрантов, причем 489 из них уехали за свой счет.Работа по препровождению нелегалов за территорию нашей страны ведется круглогодично. Акцент делается на возврат таких граждан за их счет. Такой метод работы достигается благодаря, в том числе, взаимодействию руководства Управления ФССП России по Самарской области с представителями национальных диаспор, которые находят средства своим согражданам на покупку билетов.Как правило, мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Более того, граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.