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Новости /  Общество /  Социум  

Планируется присвоить имя Олега Табакова трем объектам Саратова

29 марта 2018 12:59
38
Планируется присвоить имя Олега Табакова трем объектам Саратова Это дворец творчества, улица и студия.
Это дворец творчества, улица и студия.

Сегодня на заседании правительства Саратовской области было решено увековечить память об Олеге Табакове. Поддержана инициатива присвоения его имени городскому дворцу творчества молодежи и улице Театральной. "Табаковской" станет и будущая детская театральная студия, в состав попечительского совета которой войдут известные горожане, пишет СарБК.


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Комментарии



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