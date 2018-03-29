Планируется присвоить имя Олега Табакова трем объектам Саратова
29 марта 2018 12:59
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Сегодня на заседании правительства Саратовской области было решено увековечить память об Олеге Табакове. Поддержана инициатива присвоения его имени городскому дворцу творчества молодежи и улице Театральной. "Табаковской" станет и будущая детская театральная студия, в состав попечительского совета которой войдут известные горожане, пишет СарБК.
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