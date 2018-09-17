Первый рабочий визит Игоря Комарова на посту Полномочного представителя Президента в ПФО состоялся в Самарскую область

164

Первый рабочий визитна посту Полномочного представителя Президента в ПФО состоялся в Самарскую область. Полпред встретился с Главой региона. Стороны обсудили реализацию Указов Президента, социально-экономическую обстановку в регионе, сообщает Департамент информационной политики.

"Сегодня я бы хотел обсудить с вами те мероприятия, которые проводились в Самарской области по улучшению уровня жизни, по созданию рабочих мест. Это та работа, которая нашла своё отражение в результатах выборов",- отметил Полпред Президента в ПФО.

"Для меня большая честь вас приветствовать на самарской земле. Когда состоялось ваше назначение, многие жители Самарской области с воодушевлением это восприняли - особенно в Тольятти. для вас - регион не чужой, и это создает дополнительные возможности для опережающего развития,- отметил Дмитрий Азаров.- Хочу поблагодарить за то, что первый ваш визит проходит в наш регион, за участие в предстоящей церемонии вступления в должность. Для меня это очень важно".

Фото Департамента.