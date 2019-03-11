Первый фестиваль снеговиков прошел в селе Зольное

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9 марта 2019 года, в рамках празднования Масленицы, в селе Зольное городского округа Жигулевск состоялся первый фестиваль снеговиков, организованный при поддержке Туристского информационного центра и департамента туризма министерства культуры Самарской области.На сцене перед ДК «Нефтяник» после торжественного открытия, начавшегося с приветственной речи главы городского округа Жигулевск Дмитрия Холина, развернулась насыщенная концертная программа, включающая выступления национальных коллективов Самарской области, скоморохов и открытый микрофон по частушкам.На втором этаже в ДК «Нефтяник» развернулась настоящая ярмарка мастеров. Здесь были представлены самые искусные творения ремесленников: расписные ложки и украшения из дерева, глиняные сувениры с туристской символикой Самарской области и новым брендом Самарской Луки – Хозяйкой Жигулевских гор, пряники, украшенные снеговиками и весенней мимозой. Для детей и взрослых проводились мастер-классы и работала уютная фотозона.Масленицу отметили широко и ярко, несмотря на погодные условия. На центральной площади села Зольное в качестве угощения гости праздника имели возможность полакомиться сытными блинами, аппетитным шашлыком и ароматным пловом. Здесь же стартовали программы поездок на гору Стрельную на снегоходах и вдоль Волги на собачьих упряжках. Любители спортивных состязаний имели возможность посоревноваться в сдаче нормативов ГТО, за прохождение которых дарили блины.Особую атмосферу празднику добавил Первый фестиваль снеговиков, организованный при поддержке Туристского информационного центра и департамента туризма министерства культуры Самарской области.Участники праздника, несмотря на погодные условия, с восторгом вовлекались в процесс творчества и создали более 40 снеговиков, которые остались наблюдать за приходом весны с берега Волги в селе Зольное.Для создания неповторимого снеговика каждому участнику выдавался специальный инвентарь, а после представления снежного шедевра – сладкие призы.Радужную атмосферу поддержал флешмоб – настоящий «Парад снеговиков». Театрализованное шествие прошло от ДК «Нефтяник» до ул. Первомайской. Зрелищные и эксцентричные неповторимые костюмы – результат труда детей и их родителей. Победителей конкурса наградили сладкими призами от Генерального партнера – Самарского Хлебозавода №5.Мероприятия посетили и жители Самары и Тольятти, прибывшие на экскурсионных автобусах. Экскурсантов, которые приобрели билеты в том числе и через электронную систему SAMARA.travel, реализуемую Туристским информационным центром Самарской области, встречали настоящими караваями, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: pixabay.com