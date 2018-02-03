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Новости /  Общество /  Социум  

Первые лица Самарской области возложили цветы к Вечному огню

3 февраля 2018 12:20
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Первые лица Самарской области возложили цветы к Вечному огню Мероприятие произошло в рамках торжеств, посвящённых 75-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве.
Мероприятие произошло в рамках торжеств, посвящённых 75-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве.

Второй день в регионе проходят торжества, посвящённые 75-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве. Цветы к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине возложили первые лица региона, ветераны, общественники, участники патриотических объединений, сообщает в твиттере Департамент информационной политики региона.
Дальнейшую программу мероприятий можно посмотреть здесь.

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Комментарии



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