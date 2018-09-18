Переселять жительницу Октябрьска из подлежащего сносу дома в новую квартиру пришлось судебным приставам

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Аварийный дом в г. Октябрьске подлежал расселению, а само непригодное для жизни здание должно было быть снесено. Гражданке И., как и другим жильцам, предстояло переселиться в новые благоустроенные квартиры. Однако женщина съезжать отказывалась.В отделе судебных приставов г. Октябрьска Самарской области в отношении должницы И. было возбуждено исполнительное производство о ее выселении из жилого помещения, подлежащего сносу, с предоставлением другой благоустроенной квартиры той же площадью и на прежних условиях социального найма.Так как должница все же продолжала оттягивать момент переезда в новую квартиру, судебным приставами-исполнителями был совершен выход по месту жительства гражданки И. Работниками Службы женщина была предупреждена о том, что ей необходимо подготовится к переезду, и что в положенный срок ей предстоит покинуть занимаемую сейчас жилплощадь.В установленный день судебные приставы помогли должнице с переездом. Вещи гражданки И. были собраны и перевезены на новую квартиру.