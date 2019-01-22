Пенсионер из Самарской области выиграл в лотерею 1 млн рублей

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Лотерейным миллионером стал житель Самарской области. Давнему поклоннику лотерей повезло в 1252-м тираже «Русского лото». Мужчина стал обладателем 1 000 000 рублей. В марте этого года победитель отметит свое 70-летие, и выигрыш оказался прекрасным подарком к грядущему юбилею.Мужчина проверил результаты судьбоносного тиража только через две недели после розыгрыша.— Я был слегка взволнован, проверяя результат. Чувствовал, что там крупная сумма будет, пытался подготовить себя к этому, — улыбается мужчина.После того, как счастливчик узнал, что стал миллионером, в первую очередь решил отблагодарить продавца.— Я всегда ей говорил: «Лида, если я выиграю шестизначную сумму, то подарю тебе 5000 рублей». Обещание свое сдержу.Победитель уже решил, как распорядится выигрышем. Часть денег оставит, чтобы поправить здоровье, а часть подарит сыновьям. У мужчины очень дружная семья, с которой он любит проводить свободное время, сообщает пресс-служба Столото.pixabay.com