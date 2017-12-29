ПВГУС Тольятти приглашает горожан наполнить «Миску добра» для бездомных животных

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Поволжский государственный университет сервиса поздравляет горожан с наступающим Новым годом и приглашает к участию в благотворительной акции «Миска добра».С 9 января в Поволжском государственном университете сервиса стартует акция помощи бездомным животным «Миска добра». Она проводится Добровольческим движением ПВГУС совместно с приютами для бездомных животных.В Год собаки университет сервиса решил помочь всем хвостатым и мохнатым не остаться голодными в холодные зимние дни. К акции присоединятся 11 городов Самарской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областей: Тольятти, Жигулевск, Сызрань, Кинель, Новокуйбышевск, Отрадное, р.ц. Сергиевск, Кузнецк, Хвалынск, Ульяновск, п.г.т. Новоспасское, то есть все те города, где работают представительства университета сервиса.Все желающие могут присоединиться к акции по сбору кормов для бездомных животных. Это могут быть пакеты с кормом, крупы, консервы, а также медикаменты, миски, игрушки, чистящие средства, наполнители, перевязочный материал.Добровольческое движение ПВГУС ежегодно проводит по нескольку благотворительных акций в год. Среди них сбор макулатуры для посадки деревьев, концерты для детей-инвалидов и пенсионеров, сбор подарков к Новому году для детей-сирот и многое другое. Стать членом добровольческого движения может любой студент университета.1 февраля в ПВГУС стартует зимняя приемная кампания. Подробности поступления и акции «Миска добра» по телефону 22-22-83.