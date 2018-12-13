Отец-алиментщик провел 100 часов за обязательными работами

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Судебными приставами-исполнителями Безенчукского района Самарской области в отношении отца восьмилетней дочери и пятилетнего сына было возбуждено исполнительное производство за неисполнение своих родительских обязательств. В течение длительного периода должник не оказывал своим детям материальную помощь, при этом не предоставляя сведений о наличии уважительных причин неуплаты алиментов. За это время мужчина накопил долг перед двумя своими несовершеннолетними детьми в размере 107 тысяч рублей.В ходе исполнительного производства было установлено, что мужчина не имеет официального места работы. И попыток к трудоустройство не предпринимает. Работниками Службы в отношении гражданина Я. За уклонение от исполнения свои прямых обязательств суд назначил мужчине 100 часов обязательных работ, которые он провел за благоустройством района и уборкой территории.Отбыв наказание, гражданин Я. признать свою вину перед детьми и трудоустроился в один из общепитов.