Open Innovations Startup Tour пройдет в Тольятти
11 марта 2019 11:20
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14-15 марта в Тольятти состоится региональный этап всероссийского Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион». Как начинающие, так и опытные технологические предприниматели смогут обсудить свои идеи с лучшими экспертами в области инноваций, победить в конкурсе стартапов и получить приглашение на Startup Village. Вход свободный, регистрация обязательна.
Крупнейшее в России и странах СНГ мероприятие по поиску перспективных инновационных проектов пройдет на площадке технопарка «Жигулевская долина» (Южное шоссе, 165). Прием заявок на конкурс уже завершен, но прийти на мероприятие может любой желающий.
Образовательная программа Стартап Тура в Тольятти включает лекции и мастер-классы ведущих спикеров в различных сферах экономики, панельную дискуссию «Источники цифрового прорыва в регионах» и сессию Skolkovo Demo Day, где стартапы-резиденты «Сколково» представят свои инновационные решения и проекты для промышленности Самарской области. На троллинг-сессии «Всё, что вы хотели знать о «Сколково», но стеснялись спросить» эксперты расскажут о задачах Фонда и о том, как стать участником проекта, а также ответят на самые каверзные вопросы.
Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда «Сколково»: «Главная мотивация участия в Стартап Туре — возможность познакомиться с другими предпринимателями и выстроить с ними отношения, чтобы обмениваться опытом и обучаться друг у друга. Вполне возможно, что за время мероприятия предприниматели смогут найти нужных сотрудников или объединиться с теми, кто работает над похожими проектами. И, конечно же, стартаперам стоит прийти к нам, чтобы учиться. У нас будет много мастер-классов с участием экспертов, которые прошли долгий путь в бизнесе. У них можно получить много ценных знаний».
14 марта участников конкурса ожидает менторская сессия, по итогам которой они смогут, выслушав советы и замечания экспертов, доработать заявленные проекты. 15 марта жюри выберет лучшие стартапы в трех конкурсных треках — биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии.
Конкурсанты будут бороться за денежный приз в размере 300 тысяч рублей и возможность получения двух миллионов рублей по программе «Старт» от Фонда содействия инновациям. Победители получат приглашения на Startup Village — крупнейшую в России и СНГ конференцию для технологических предпринимателей, которая состоится в конце мая в ИЦ «Сколково».
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