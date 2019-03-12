Олег Бойко провел совещание по вопросам подготовки к паводковому периоду

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Совещание в режиме видеоконференцсвязи проводилось под руководством начальника Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко.После заслушивания руководителей управлений гражданской защиты, отделов гражданской обороны и ЕДДС муниципальных образований Олег Васильевич рассказал о прогнозах и превентивных мероприятиях по подготовке к паводку, проводимых Главным управлением:- Вероятность паводковых явлений в 2019 году может наблюдаться в 13 муниципальных районах. При интенсивном развитии весенних процессов возможно достижение значений опасной отметки на реках Большой Черемшан и Сызрань. В зоны возможного подтопления могут попасть до 45 населенных пунктов, около 2-х км автодорог муниципального уровня, 9 низководных автомобильных мостов. Социально-значимые объекты в зоны подтопления не попадают.Организовано взаимодействие по мониторингу паводковой обстановки с Центрами управления в кризисных ситуациях территориальных органов МЧС России Республики Татарстан, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей и Департаментом по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.Спланированы маршруты эвакуации, транспорт и места размещения населения из населённых пунктов, попадающих в зоны возможного затопления. Подготовлены 145 пунктов временного размещения на 23,5 тыс. человек и места для временного размещения крупного рогатого скота.Для снижения негативного воздействия вод весеннего половодья в случае необходимости спланированно проведение взрывных работ на 22 прогнозируемых затороопасных участках.Для контроля за гидрологической обстановкой на территории Самарской области планируется задействовать 16 стационарных и 1 временный гидропост. Воздушную разведку планируется осуществлять с привлечением 5-ти единиц авиации. Для осуществления контроля прохождения весеннего половодья спланирована работа 41 оперативной группы. Для проведения противопаводковых мероприятий на территории области спланирована группировка сил от МЧС России в количестве 2200 человек и 300 единиц техники, 15 единиц плавсредств и 1 воздушного судна.Силы и средства функциональной и территориальной подсистем Самарской области РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод готовы, передает пресс-служба облМЧС.