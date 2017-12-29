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Объявлены итоги полуфинала Всероссийского конкурса управленцев "ЛидерыРоссии" в ПФО

29 декабря 2017 09:18
107
Объявлены итоги полуфинала Всероссийского конкурса управленцев
Из 30 финалистов 7 представляют Самарскую область.

28 декабря объявлены итоги полуфинала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Приволжском федеральном округе, который проходил с 15 по 18 декабря в Самаре и Нижнем Новгороде.

Участники могут ознакомиться с результатами в своих личных кабинетах. Победители получили приглашение в финал.

Из 30 финалистов Приволжского федерального округа 8 человек представляют Нижегородскую область, 7 человек – Самарскую область, 5 человек – Республику Татарстан, 4 человека – Пермский край, по 2 человека – Республику Башкортостан и Удмуртскую Республику, и по 1 человеку – Республику Марий Эл и Чувашскую Республику.

Еще несколько участников от ПФО смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех федеральных округах.

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