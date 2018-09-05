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Новости /  Общество /  Социум  

Общественный контроль полиции завершает свою работу в Самаре

5 сентября 2018 13:45
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Общественный контроль полиции завершает свою работу в Самаре В целом граждане работой сотрудников полиции довольны.
В целом граждане работой сотрудников полиции довольны.

Региональный представитель «Московской Хельсинкской группы» Евгений Коняев совместно с представителями Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ривгатом Хузиным, Алексеем Бородиным, Вадимом Чумаком и Татьяной Тимониной, в завершении кампании «Гражданин и полиция», посетили отделы УМВД России по г.Самаре, обслуживающие территории Красноглинского, Промышленного и Октябрьского районов. К ним присоединились представители Общественного совета при УМВД России по г.Самаре. Кроме этого, общественники проинспектировали участковые пункты полиции и отделения по вопросам миграции, где и пообщались с гражданами.

Во время своей работы активисты проверили информационные стенды, их доступность для граждан, наличие образцов документов и канцелярских принадлежностей, осмотрели места для ожидания посетителями приема, оценили уровень обслуживания населения, изучили мнение последних о работе полицейских.

Общественной проверке подверглось состояние служебного транспорта, санитарное содержание туалетных комнат, наличие парковочных мест для посетителей и доступность прохода в здание маломобильных граждан.

В ходе проверок общественники общались с руководителями подразделений, вносили предложения и давали рекомендации.

Так при посещении участкового пункта полиции в Красноглинском районе, активисты предложили установить указатель к участковому пункту, так как его месторасположение затруднительно найти оперативно.

В отделе полиции Ленинского района общественники увидели проблемы с оснащением служебных кабинетов необходимой оргтехникой и отсутствие пандусов при входе в задние полиции. «В целом проверка данного объекта произвела благоприятное впечатление. Однако, хотелось бы дать рекомендации руководству подразделения оборудовать доступ для лиц с ограниченными возможностями по здоровью всех категорий» - отметил представитель общественного контроля Вадим Чумак.

При общении с жителями всех четырех районов активисты отметили, что в целом граждане работой сотрудников полиции довольны.

Всего же общественниками за время проведения кампании осуществлено 19 выездов в города и районы области, в ходе которых проверено 23 территориальных органа МВД России, 7 подразделений ГИБДД, 13 подразделений по вопросам миграции и 22 участковых пункта полиции.

Кампания «Гражданин и полиция» завершена, сообщает облМВД.

Фото pixabay.com
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