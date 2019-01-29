Образовательный форум стартовал в Самаре

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В госуниверситете начала работу зимняя школа "Инженерное Лидерство" (в рамках заключительного этапа второй олимпиады "Я-профессионал")Участниками стали 95 лучших студентов из ведущих университетов и образовательных центров России.24 зимних школы по 46 олимпиадным направлениям проходят с 27 января по 2 марта в Самаре и еще 6 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске и Тюмени. Лекции будут читать ученые и руководители крупных корпораций."Рад приветствовать молодых профессионалов,которые берут на себя ответственность, четко понимают траекторию развития, стремятся быть лучше, конкурентоспособнее, добавляя драйва всему вузовскому коллективу", - обратился глава региона Дмитрий Азаров к студентам зимней школы.Губернатор выразил уверенность в том, что молодые и талантливые студенты уже сегодня могут двигать вперед экономику, промышленность, инженерное дело нашей страны. Губернатор отметил, что в Самару приехали студенты из 28 регионов страны и почти в каждом из них он был."В каждом регионе есть уникальные достижения, которые можно взять на вооружение. Учиться никогда не поздно и не стыдно - стыдно не учиться! И я рад, что здесь собрались люди, которые это понимают"- подчеркнул Дмитрий Азаров.Губернатор отметил, что не случайно школа "Инженерные Лидеры" проходит в Самарской области: "Губерния имеет отраслевую специализацию– это аэрокосмический кластер и ракетостроение, машиностроение, химия и нефтепереработка. Здесь развиваются цифровая экономика и совершенно новые технологии"."У вас впереди встречи с ведущими экспертами страны, капитанами бизнеса, промышленности,- подчеркнул Дмитрий Азаров.- Уверен, что вы почерпнете для себя очень много полезного, и это даст вам возможность к саморазвитию, а значит, и развитию вашего поселка, города, региона и всей страны. Вы уже лидеры, молодые профессионалы, а значит - перед вами открыта дорога, которая приведет вас к успеху". Губернатор пригласил всех студентов со своими уникальными проектами принять участие в молодежном форуме #iВолга-2019, сообщает Департамент информационной политики региона.