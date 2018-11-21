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Новости /  Общество /  Социум  

Образовательный IT-проект Panda Meetup вновь пройдет в Самаре

21 ноября 2018 13:50
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Образовательный IT-проект Panda Meetup вновь пройдет в Самаре Участие в нем бесплатное.
Участие в нем бесплатное.

В субботу, 24 ноября, в 12.00 в Самаре на базе гостиницы 7 Avenue Hotel & SPA (ул. Ново-Садовая, 3) начнет работу образовательный IT-проект Panda Meetup. Более 100 опытных фронтенд-разработчиков из Москвы, Самары и Тольятти обсудят современные технологии и успешный опыт в этой сфере.

Основная цель проекта Panda Meetup, который реализуется при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области и Агентства экономического развития Тольятти, - создать условия для быстрого профессионального роста IT-специалистов, для обмена опытом. Проект максимально доступен - участие в нем бесплатное.
Первое мероприятие Panda Meetup прошло в июне, а всего до октября проведено 7 подобных мероприятий. Проект ориентирован на всю Россию, и мероприятия уже прошли в Пензе, Саратове, Тольятти. Во всех городах проект получил позитивный отклик как у разработчиков, так и у руководства крупных компаний, которые поддержали проект.

Panda Meetup - это продолжение крупнейшей в Поволжье конференции фронтенд-разработчиков FrontDays. В 2018 году конференция собрала более 300 разработчиков из 10 регионов России, а также Германии и Норвегии. Но конференция проходит лишь раз в год и требует серьезной подготовки. При этом желание регулярно обмениваться опытом есть как у опытных разработчиков, так и у начинающих. Так появился проект Panda Meetup. Здесь разработчики выступают с докладами, а после доклада происходит обсуждение заявленной темы в неформальной обстановке.

Одна из основных целей проекта - это привлечение федеральных и международных IT-компаний в регион. Например, в октябре в Тольятти открылся офис компании One two trip.
На мероприятии о своем опыте внедрения новых технологий расскажут Василий Корянов из компании VoxImplant (Москва), Артём Белов из компании Cxense (Самара), Сергей Левин из компании ROKO Labs (Самара), Евгений Холмов, Промсвязьбанк (Москва).
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