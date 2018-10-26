Областной астрономический форум «СамАстро – 2019» пройдет в Самаре

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28 октября с 11.00 до 16.00 в «Самарском дворце детского и юношеского творчества» (г. Самара, ул. Куйбышева, 151) пройдет 1 этап областного астрономического форума «СамАстро – 2019»К участию в форуме приглашаются учащиеся старших классов и детских астрономических объединений учреждений общего и дополнительного образования Самарской области.В работе форума примут участие президент Самарского университета Виктор Сойфер и директор Самарского Клуба Любителей Астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский.В рамках форума состоится пленарное заседание «Достижения и актуальные проблемы школьного астрономического образования Самарской области», а также будет организована работа секций:Интеллект-баттл «Звездные войны» (командная игра);Актуальные проблемы астрономии и астрофизики (выступления участников с научно-исследовательскими работами);Мастер-класс «Как научиться фотографировать небесные тела?»;Мастер-класс «Каким должен быть твой первый телескоп?»;Секция для педагогов по обсуждению актуальных проблем преподавания астрономии.В заключении форума у всех желающих будет возможность посетить экскурсию в планетарий Самарского университета (ул. Молодогвардейская, 151)

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