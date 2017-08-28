ОНФ в Самарской области помог сотрудникам насосной станции получить невыплаченную зарплату

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После вмешательства ОНФ решением Сызранского районного суда Самарской области установлено взыскание заработной платы с ООО «БелОпока» в пользу сотрудников насосной станции.Ранее в региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились сотрудники организации, находящейся в поселке городского типа Балашейка Сызранского района. Машинистам насосных установок не выплачивали заработную плату с 1 сентября 2016 г. Сотрудники рассказали, что им не помогли обращения к главам сельского поселения и муниципального района. На свои запросы граждане получали ответы от органов власти, что им ничем не могут помочь, так как у их организации нет руководителя.«Люди доведены до отчаяния, они вынуждены ходить на работу, хотя имеют законные права этого не делать: при задержке зарплаты более 15 дней работник может приостановить работу. И коллектив предприятия так бы и поступил, если бы эта насосная станция не обеспечивала водой и теплом более 2,5 тыс. жителей поселка», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Ожередов.Работники насосной станции неоднократно обращались в Государственную инспекцию труда в Самарской области, а также прокуратуру, но денежные средства не были выплачены.Активисты Общероссийского народного фронта направили запросы в министерство труда и занятости Самарской области, в администрацию Сызранского района с просьбой разобраться в данной ситуации, а также посоветовали обратиться с иском в районный суд. В ходе рассмотрения дела в судебном порядке эксперты Народного фронта юридически консультировали сотрудников насосной станции.«В учреждении произошла реорганизация и сменился директор, но это не значит, что людям не должны платить. Мало осталось таких людей, которые, несмотря ни на что, в любых условиях работают, чтобы обеспечить водой своих односельчан», – подчеркнул Ожередов.В настоящее время судебными приставами-исполнителями возбуждено в отношении компании-должника исполнительное производство с целью принудительного перечисления заработной платы сотрудникам.Региональное отделение ОНФ в Самарской области держит на контроле данную ситуацию.