Новогоднюю елку для площади Куйбышева в Самаре купят за 3 млн рублей
20 ноября 2018 13:27
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В Самаре подведен итог запроса ценовых котировок для покупки искусственной 25-метровой новогодней ели.
Эту новогоднюю елку планируют установить на площади им. Куйбышева в декабре. Елку поставит одно из московских ООО за 2 939 550 рублей.
Напомним, главную площадь города в этом году украсят к Новому году с невиданным размахом. Вокруг главной 25-метровой елки будут еще четыре семиметровые, деревья украсят медиагирлянды, которые составят единую композицию, транслируя разные сюжеты и динамические картинки.
Елки зажжет Дед Мороз из Великого Устюга 21 декабря. Тогда же на площади откроется игровой комплекс Усадьба Деда Мороза, пишет Самру.ру.
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