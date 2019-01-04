Новогодние старты на площади Куйбышева продолжаются

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3 января 2019 года на хоккейном катке со стороны ул. Красноармейской на площади Куйбышева состоялась товарищеская встреча по хоккею команды работников прокуратуры «Щит» и команды ветеранов хоккея Самарской области, сообщает горадминистрация.Команда "Щит" является не однократным призером соревнований среди работников прокуратуры, проходящих в разных регионах России. В её составе играют как выходцы из детских спортивных школ, так и сотрудники прокуратуры, которые начали заниматься хоккеем с нуля и достигли высокого уровня профессионального мастерства."Команда "Щит" мне знакома, я слежу за их игрой. За последние три-четыре года они заметно добавили в тактике игры, в скорости, во всех слагаемых хоккейного мастерства. Сегодня команде противостоял достойный соперник - ветераны куйбышевского и самарского хоккея. Для игроков перейти с крытого катка на лед не просто,но ребята справились. Игра получилась красивая", - говорит Вячеслав Кобылянский, ветеран куйбышевского и самарского хоккея, вице-президент ХК ЦСК ВВС (Самара).В основное время встреча закончилась со счетом 4:4, в дополнительное время по результатам буллитов ветераны хоккея одержали победу над командой "Щит" с перевесом всего в одно очко.После окончания игры все болельщики могли сфотографироваться с хоккеистами.Напомним,что Администрацией г.о. Самара совместно со спортивной общественностью подготовлена интересная и насыщенная программа спортивных мероприятий на площади Куйбышева.Впервые в этом году площадь во время новогодних каникул стала местом проведения массовых спортивных соревнования среди любителей и профессионалов. Все мероприятия посещают десятки болельщиков."Физкультурно-спортивная акция "Новогодние старты" в самом разгаре. У нас большая спортивная программа, рассчитанная до 8 января. Мы уже видели открытую тренировку профессионалов - хоккеистов клуба ЦСКА ВВС, и сегодняшняя игра болельщикам очень понравилась. Люди ждут этих соревнований, приходят семьями. Особенность наших мероприятий в том, что можно не только смотреть,но и участвовать", - говорит Сергей Четвериков, заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара.В последний день новогодних выходных организаторы приглашают любителей хоккея на открытие и матчи городских соревнований «Золотая шайба». Открытие состоится 8 января в 16.00.Кроме того, во время до 8 января на площади Куйбышева организована интерактивная площадка для всей семьи «Спортивный дворик». В программе работы площадки:4 января, 16:00-17:30 - «Веселые старты» на снегу5 января, 16:00-17:30 - Малые Олимпийские игры6 января, 16:00-17:30 - Конкурсная программа7 января, 16:00-17:30 - Зимняя эстафета для всей семьи8 января, 16:00-17:30 - «Веселые старты» на снегуТакже для для любителей зимних развлечений работают два катка, впервые на площади организованы бесплатные катания с деревянной горки на тюбингах компании-организатора. Горка будет работать до самой весны. Чтобы взять на прокат тюбинг необходимо оставить залог. В целях безопасности кататься на санках и ледянках с горки запрещено.3+