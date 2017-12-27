Новогодние советы от ученых Самарского университета
27 декабря 2017 14:02
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Подготовка к Новому году, ночь с 31 декабря на 1 января и зимние каникулы - самое долгожданное время в году. Как провести праздник и последующие новогодние дни с интересом и пользой, рассказали пятеро ученых Самарского университета, представляющие разные сферы. Представляем выдержки из советов и пожеланий ученых:
Наталия Богданова, кандидат социологических наук:
- Не поддавайтесь "социальному перееданию". Речь идёт о том, чтобы поесть за компанию, когда на самом деле вы не чувствуете голода. Праздники - это череда застолий. Щедрый стол - не только символ благополучия и достатка в новом году, но и, условно говоря, очаг, вокруг которого принято собираться с друзьями и родственниками. Этот социальный контекст требует определенного поведения: кушать и общаться. Трудно отказаться от "всего ещё одного кусочка", когда все вокруг жуют или когда в разговоре вдруг повисла пауза. Самое время наколоть на вилочку ещё один ломтик буженины. Это же касается и того, чтобы выпить "за компанию" или покурить, когда вы с таким трудом вот уже полгода как завязали с вредной привычкой. Тут срабатывает то, что в социальных науках определяется как "конформность" - изменение поведения или мнения под влиянием группы. Почему бы это свойство личности не использовать во благо?
Владимир Платонов, кандидат химических наук:
- Зимой всегда не хватает витаминов, поэтому запаситесь продуктами с высоким содержанием витамина C. Например, мандаринами и апельсинами.
Маргарита Ткачева, аспирант кафедры физиологии человека и животных:
- В новогоднюю ночь употребление алкогольных напитков традиционно допускается, но лучше сосредоточиться на домашних безалкогольных глинтвейнах с добавлением согревающего имбиря, корицы и гвоздики, а также на вкусных блюдах новогоднего стола. Если вы всё же планируете употреблять алкоголь, то лучше обильно заедать. В конце праздника стоит выпить чашку зелёного чая. Он снимет тонизирующий эффект алкоголя и даст возможность полноценно отдохнуть.
Юлия Березина, кандидат юридических наук:
- Для того, чтобы заблокировать банковскую карту оператор попросит назвать кодовое слово, которое вы указывали при ее получении. Эта мера предпринимается для идентификации вашей личности, иными словами, оператор должен быть уверен, что блокирует карту ее законный владелец.
Наталья Самыкина, кандидат психологических наук:
- Если вы верите, что Новый год - это рубеж, то завершите дела, отдайте долги, сделайте то, что давно мечтали сделать. Пусть это будет для вас символическим "прощанием со старым" и "перелистыванием страницы". Тем более, что в этот раз новый год начинается с понедельника. Это тот самый случай, чтобы начать то, о чем давно думали. И загадывая желания, помните, что они могут сбываться!
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