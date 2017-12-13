Новогодние подарки самарцам начнут выдавать с 15 декабря
13 декабря 2017 09:12
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По сообщению ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа», выдача подарков начнется с пятницы, 15 декабря. Подарки в школе получат школьники (в т.ч. и обучающиеся на дому) до 15 лет включительно. Воспитанники детских садов в возрасте от двух лет получат новогодние подарки в садике. Родители детей, стоящие в очереди на зачисление в детский сад в возрасте от 2-х лет, будут проинформированы о месте получения подарков по телефону работником детского сада. Информацию о месте получения подарка также можно получить по телефонам «Горячей линии» департамента образования: (846) 332 - 46 - 76, (846) 333 - 32 - 52.
Дошкольники в возрасте от двух лет, посещающие группы в детсадах и не стоящие в очереди на зачисление в детский сад, получат новогодние подарки по месту формирования группы.
Новогодние подарки в районных подразделениях учреждения по месту регистрации ребенка смогут получить дети от двух лет, не посещающие образовательные учреждения, не стоящие на очереди в детсад и не посещающие группы дошкольного образования. Здесь же подарки подготовят для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям из многодетных семей, а также детям-инвалидам. Возраст для всех перечисленных категорий - от 16 до 17 лет включительно.
Информацию по вопросам получения подарков детям можно получить по телефону «Горячей линии» департамента образования (846) 332-48-79, а также в районных подразделениях ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа».
Адреса районных подразделений ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» можно посмотреть здесь.
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