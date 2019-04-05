Названа стоимость “корзины новорожденного” в Самаре
5 апреля 2019 10:25
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Сервис объявлений Юла узнал, сколько стоит собрать “корзину для новорожденного” в разных регионах страны. В нее вошли 20 вещей базовой необходимости, которые потребуются малышу в первые дни жизни. Среди них: комбинезон, боди, шапочка, чепчик, крем, присыпка, шампунь, бутылочка, пеленка и прочие принадлежности для новорожденного. Все эти товары продаются на Юле.
Выяснилось, что молодым родителям из Самары потребуется в среднем 5,6 тыс. рублей на вещи первой необходимости для малыша. Это на 22% ниже средней цены по России на корзину для новорожденных. Тогда как самые высокие цены на товары для малышей в Москве (8,1 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (8 тыс. рублей) и Краснодаре (7,3 тыс. рублей).
Самой дорогой оказалась простынка для новорожденного. За нее придется отдать в среднем 900 рублей. Набор подгузников для ребенка стоит 540 рублей, а детский комбинезон — 460 рублей. Детская косметика — крем и присыпка — обойдутся молодым родителям в 190 и 170 рублей соответственно. Дешевле всего стоят чепчик (130 рублей) и слюнявчик (150 рублей).
Выгоднее всего покупать детские товары в июне. В этом месяце их средняя стоимость самая низкая. Дороже всего товары для новорожденных стоят в октябре.
Интересно, что необязательно искать вещи по отдельности. Так, в Самаре продаются уже готовые наборы для малышей. Например, подарочный набор из трех боди можно приобрести за 900 рублей.
Фото pixabay.com
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