Назначен прокурор Новокуйбышевска
23 июня 2018 09:28
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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки Алексей Волков назначен на должность прокурора города Новокуйбышевска.
Волков Алексей Анатольевич, 1985 года рождения, после окончания в 2007 году Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России состоит на службе в органах прокуратуры в должностях: с 2007 по 2009 гг. – помощника прокурора Центрального района г. Тольятти, г. Тольятти, с 2009 по 2013 гг. – прокурора, старшего прокурора отдела № 2 управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области, с 2013 по 2015 гг.– заместителя прокурора г. Жигулевска Самарской области, с 2015 г. занимает должность начальника отдела № 3 по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области.
С ноября 2017 г. исполнял обязанности прокурора г. Новокуйбышевска, сообщает облпрокуратура.
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