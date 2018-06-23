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Назначен прокурор Новокуйбышевска

23 июня 2018 09:28
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Назначен прокурор Новокуйбышевска Им стал Алексей Волков.
Им стал Алексей Волков.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки Алексей Волков назначен на должность прокурора города Новокуйбышевска.

Волков Алексей Анатольевич, 1985 года рождения, после окончания в 2007 году Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России состоит на службе в органах прокуратуры в должностях: с 2007 по 2009 гг. – помощника прокурора Центрального района г. Тольятти, г. Тольятти, с 2009 по 2013 гг. – прокурора, старшего прокурора отдела № 2 управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области, с 2013 по 2015 гг.– заместителя прокурора г. Жигулевска Самарской области, с 2015 г. занимает должность начальника отдела № 3 по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области.

С ноября 2017 г. исполнял обязанности прокурора г. Новокуйбышевска, сообщает облпрокуратура.

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