Назначен глава транспортной прокуратуры Сызрани
13 декабря 2018 10:52
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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 10 декабря 2018 года № 1474-к на должность Сызранского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры сроком на 5 лет назначен советник юстиции Владислав Сергеевич Торопов.
Владислав Торопов, уроженец р.п. Ковернино Ковернинского р-на Горьковской обл. города, после окончания в 2004 году обучения в 2004 г. в Волжской государственной академии водного транспорта по направлению «Юриспруденция» прошел путь от следователя прокуратуры Советского района г. Нижнего Новгорода до заместителя Сызранского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры. С сентября прошлого года исполняет обязанности Сызранского транспортного прокурора.
В настоящее время Владислав Торопов приступил к исполнению своих должностных обязанностей в новой должности, сообщается на сайте ведомства.
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