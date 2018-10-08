Наука и высокие технологии: в Самаре пройдет нейромарафон
8 октября 2018 09:41
99
13 октября в Самаре состоятся сразу два важных события в сфере науки и технологий: международные соревнования ассистивных технологий «Нейротлон» и серия научно-популярных лекций от мировых ученых-нейрофизиологов
Нейромарафон начнется в 11:00 с серии научно-популярных лекций от известных мировых исследователей нейронауки.
Человеческий мозг — одна из самых больших загадок. Но, несмотря на всю сложность, это структурированное информационно-аналитическое устройство, принципы работы которого не противоречит физической природе. Можно ли «подключиться» к такому устройству и расшифровать его сигналы? Правда ли что силой мысли уже можно управлять внешними устройствами?
С 11:00 до 13:00 в режиме нон-стоп лекторы будут отвечать на эти и другие вопросы слушателей, развеивая псевдонаучные мифы. Часть лекций будет на английском, с синхронным переводом.
Темы лекций и спикеры:
1. "Нейроинтерфейсы: фантазии и реалии". Александр Каплан (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва)
2. “Нейропротезирование зрения: как слепы е могут видеть”. Синг Чен (Нидерландский институт нейронауки, Амстердам)
3. "Телепатия, телекинез: с нейроинтерфейсом это научно!” Михаил Лебедев (Медицинский Центр Университета Дьюка, США)
4. "Нейроинтерфейсы и "глазоуправление": сравнение возможностей, проблем и перспектив". Сергей Шишкин (НИЦ "Курчатовский институт", Москва)
5. “Неинвазивный нейроимиджинг или о чем думает моя голова?” Алексей Осадчий (НИУ "Высшая школа экономики", Москва)
Вход на лекции свободный, необходима регистрация: https://dumai-samara.timepad.ru/event/820681/
В 14:00 стартует «Нейротлон», организатором которого выступил Отраслевой союз «Нейронет».
В международных соревнованиях ассистивных технологий примут участие атлеты с ограниченными возможностями здоровья. Участники будут состязаться в управлении устройствами на основе нейротехнологий, созданными российскими разработчиками.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 октября 2018 12:05
Жители уже активно делятся вариантами в социальных сетях. Социум
49
8 октября 2018 11:10
Под руководством опытных педагогов студенты учатся приемам психологической помощи, отношению к своему здоровью и конфликтам. Социум
80
8 октября 2018 10:44
В ходе мероприятия участники заложили Аллею Добра. Социум
86
Здравоохранение
6 октября 2018 09:43
Есть места, где требуется справка об отсутствии инвалидности . Если же наоборот, человек с ограниченными возможностями, то в этом случае ему выдают справку... Здравоохранение
109
6 октября 2018 09:41
Для того чтобы подтвердить уважительные причины отсутствия на учебных занятиях, учащимися предоставляется мед справка 095 у . Здравоохранение
109
5 октября 2018 12:58
Закупки на лечение редких заболеваний сократились почти на треть. Здравоохранение
329
Новости медицины
4 октября 2018 20:08
В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
81
3 октября 2018 21:17Как не ошибиться с выбором очков
Многие знают, что одним из главных факторов выбора данного аксессуара является форма лица человека. Новости медицины
87
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
500
Туризм
7 октября 2018 15:35
Снижение цен может стать приятным обстоятельством для тех, кто ещё не решил, где отмечать Новый год. Туризм
241
5 октября 2018 10:01
При этом компания продолжит свою агентскую деятельность. Туризм
259
28 сентября 2018 23:22
Кроме того, соглашение об отмене визовых требований подписано с Палау. Туризм
704
Образование
5 октября 2018 18:13
В Самарском театре оперы и балета профессионалов отрасли, в чьих руках находится настоящее и будущее региона и страны, за труд поблагодарили губернатор Дмитрий... Образование
276
5 октября 2018 14:41
Дмитрий Быков и Андрей Пименов вошли в число лауреатов конкурса компании «Газпром». Образование
322
5 октября 2018 14:31
В мультимедийном парке «Россия – Моя история» на «Учительской неделе» в канун профессионального праздника прошли мероприятия для преподавателей... Образование
336
Культура
8 октября 2018 09:14
Коллектив занял второе место. Культура
80
6 октября 2018 10:18
Горожан приглашают на показы французских фильмов на языке оригинала с субтитрами. Культура
307
5 октября 2018 15:47
Актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова отмечает 75-летие. Культура
946
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
425
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1398
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1636
Видео
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
95
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
501
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
443
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
843
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15846
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
873
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
441
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1009
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1045
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2095
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1525
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1684
Мероприятия