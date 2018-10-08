Наука и высокие технологии: в Самаре пройдет нейромарафон

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13 октября в Самаре состоятся сразу два важных события в сфере науки и технологий: международные соревнования ассистивных технологий «Нейротлон» и серия научно-популярных лекций от мировых ученых-нейрофизиологовНейромарафон начнется в 11:00 с серии научно-популярных лекций от известных мировых исследователей нейронауки.Человеческий мозг — одна из самых больших загадок. Но, несмотря на всю сложность, это структурированное информационно-аналитическое устройство, принципы работы которого не противоречит физической природе. Можно ли «подключиться» к такому устройству и расшифровать его сигналы? Правда ли что силой мысли уже можно управлять внешними устройствами?С 11:00 до 13:00 в режиме нон-стоп лекторы будут отвечать на эти и другие вопросы слушателей, развеивая псевдонаучные мифы. Часть лекций будет на английском, с синхронным переводом.Темы лекций и спикеры:1. "Нейроинтерфейсы: фантазии и реалии". Александр Каплан (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва)2. “Нейропротезирование зрения: как слепы е могут видеть”. Синг Чен (Нидерландский институт нейронауки, Амстердам)3. "Телепатия, телекинез: с нейроинтерфейсом это научно!” Михаил Лебедев (Медицинский Центр Университета Дьюка, США)4. "Нейроинтерфейсы и "глазоуправление": сравнение возможностей, проблем и перспектив". Сергей Шишкин (НИЦ "Курчатовский институт", Москва)5. “Неинвазивный нейроимиджинг или о чем думает моя голова?” Алексей Осадчий (НИУ "Высшая школа экономики", Москва)Вход на лекции свободный, необходима регистрация: https://dumai-samara.timepad.ru/event/820681/В 14:00 стартует «Нейротлон», организатором которого выступил Отраслевой союз «Нейронет».В международных соревнованиях ассистивных технологий примут участие атлеты с ограниченными возможностями здоровья. Участники будут состязаться в управлении устройствами на основе нейротехнологий, созданными российскими разработчиками.