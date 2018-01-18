Нарушитель ПДД в Самарской области оказался должником сразу по 17 исполнительным производствам

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Гражданин П., продолжительное время не плативший за электроэнергию и не погашающий своих долгов за налоги и нарушение ПДД, старательно избегал встречи с судебными приставами Борского района Самарской области. Дело в том, что в отделе судебных приставов данного района в отношении мужчины было возбуждено 17 исполнительных производств о взыскании задолженностей на общую сумму почти 52 тысячи рублей.Едущий на своем автомобиле гражданин П. был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Проверив мужчину по своей базе, сотрудники ГИБДД установили, что нарушитель уже имеет большое количество неоплаченных штрафов. Судебные приставы Борского района были проинформированы об обнаружении должника. После этого гражданин был препровожден до отдела, где он полностью погасил 15 штрафов за нарушение ПДД на сумму свыше 8 тысяч рублей. Соответствующие исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.Между тем, гражданин П. является должником еще по 2 исполнительным производствам (за электроэнергию и по налогам) на сумму около 46 тысяч рублей. В целях исполнения исполнительных документов судебным приставом-исполнителем был наложен арест на имущество должника - автомобиль «ВАЗ 2114» 2007 г.в. Мужчина был предупрежден работниками Службы о том, что транспортное средство будет реализовано в счет погашения задолженности, если гражданин П. не оплатит долг самостоятельно.