Накануне в Самаре побит суточный рекорд осадков
22 июля 2018 10:05
101
Вчера, в субботу 21 июля, в Самаре и Безенчуке перекрыт абсолютный суточный максимум количества выпавших осадков. Сразу в двух населенных пунктах — Самаре и Безенчуке ливень установил новые рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В Самаре выпало 28,8 мм осадков, что на 10,5 мм больше, чем три года назад — в июле 2015 года. В Безенчуке выпало 20 мм осадков.
Таким образом, ливень побил рекорд 40-летней давности, установленный в 1978 году. Тогда был отмечен максимум количества осадков в 16 мм.
В Самаре из-за ливня затопило ряд улиц.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 июля 2018 10:05
Также аналогичный рекорд зафиксирован в Безенчуке. Социум
77
21 июля 2018 16:13
Гости независимо от возраста участвуют в мастер-классах по изготовлению деревянных наличников, кормушек, игрушек, расписывают поделки и выжигают по дереву. Социум
444
21 июля 2018 15:49
Теперь в правительстве появился рычаг воздействия на нефтяников: если цены на бензин начнут расти, это станет финансово невыгодно для нефтяников. Социум
446
Здравоохранение
20 июля 2018 16:29
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС. Здравоохранение
310
20 июля 2018 15:36
По уровню поражённости ВИЧ-инфекцией Самарская область сместилась с третьего на пятое место в РФ среди регионов. Здравоохранение
275
19 июля 2018 19:32
Сегодня ведомственные награды получили главный врач чемпионата Армен Бенян и замминистра Татьяна Сочинская. Здравоохранение
347
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
89
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
427
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
313
Туризм
20 июля 2018 13:18
Рейтинг подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях. Туризм
170
19 июля 2018 11:24
Самым женским можно назвать маршрут «Москва — Рим». Туризм
230
11 июля 2018 13:25
Ростуризм опубликовал обновленный черный список гостиниц, завышающих цены в период Чемпионата мира по футболу. Туризм
489
Образование
19 июля 2018 12:30
По окончанию школы ее выпускники получат сертификат на 4 образовательных кредита. Образование
208
17 июля 2018 11:47
В Рособрнадзоре назвали возраст самого старшего участника ЕГЭ- 2018. Образование
320
12 июля 2018 16:02
«Конкурс грантов Росмолодежи – это еще одна возможность для развития не только образовательных организаций, но и для самой молодежи. Такой... Образование
459
Культура
21 июля 2018 11:40
На нем музыканты будут играть для гуляющих. Культура
396
21 июля 2018 10:53
Он в течение двух дней состоится на набережной Волги. Культура
396
21 июля 2018 09:20
Он пройдет 21-22 июня в помещениях Музея Модерна. Культура
399
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
879
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1131
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1132
Видео
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
44
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
493
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
550
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
717
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2277
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2722
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1173
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1122
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2829
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1896
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3069
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
386
Мероприятия