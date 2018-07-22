Накануне в Самаре побит суточный рекорд осадков

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Вчера, в субботу 21 июля, в Самаре и Безенчуке перекрыт абсолютный суточный максимум количества выпавших осадков. Сразу в двух населенных пунктах — Самаре и Безенчуке ливень установил новые рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.В Самаре выпало 28,8 мм осадков, что на 10,5 мм больше, чем три года назад — в июле 2015 года. В Безенчуке выпало 20 мм осадков.Таким образом, ливень побил рекорд 40-летней давности, установленный в 1978 году. Тогда был отмечен максимум количества осадков в 16 мм.В Самаре из-за ливня затопило ряд улиц.