Накануне Новогодних праздников Росгвардия напоминает владельцам оружия о правилах безопасности

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Близится Новый год. Это веселый праздник с карнавалами, елками и накрытыми столами, непременным атрибутом которых является алкоголь. Отправляясь на праздник, лучше оставить свой травматический пистолет в домашнем сейфе. Ведь владельцы оружия не имеют права носить его в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителям закона грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей или лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет.Если же владелец оружия отказывается пройти медицинское освидетельствование по требованию сотрудника полиции, то его могут лишить права приобретать, хранить и носить оружие на срок от одного до двух лет. А оружие и патроны конфисковать.Если же небрежное обращение с оружием пьяного человека приведет к гибели двух или более людей, виновному в этом владельцу ствола грозит до двух лет лишения свободы.Многие охотники с нетерпением ждут новогодних каникул, ведь это повод уехать на несколько дней из города, чтобы спокойно побродить по лесам. Но и там, вдали от цивилизации, забывать о простых правилах безопасности не следует.Направляясь к месту охоты, владелец оружия должен держать его в чехле, в разряженном виде. Также ружье или карабин необходимо разряжать, если охотник подходит к населенному пункту ближе, чем на 200 метров, или встречается с другими охотниками на территории угодий. Во время привала также следует держать ружье разряженным.Осуществляя зарядку и перезарядку ружья, необходимо направить стволы вверх или вниз. Не следует держать оружие за ствол, если охотник выходит из машины, лодки или другого транспортного средства.У стрельбы на охоте - свои правила. Перед выстрелом необходимо убедиться, что в направлении полета пули или заряда дроби нет людей и домашних животных. Нельзя забывать и о том, что помимо Вас в угодьях могут находиться и другие охотники. Запрещено стрелять после того, как раздался шум или шорох, послышалось колебание веток или появился размытый силуэт. Нельзя стрелять при плохой видимости, например, в тумане, сумерках, при сильном снегопаде, по направлению против солнца. Это особенно опасно, если охота осуществляется на закрытой местности. Например, в камышовых зарослях или густом лесу. Находясь в таких местах, следует постоянно поддерживать связь с другими охотниками.И, разумеется, выходя на охоту, нужно воздержаться от употребления спиртного. Ведь добыча зверя требует трезвого ума и твердой памяти.Особое внимание Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области обращает на необходимость соблюдения правил хранения оружия. Оружие и боеприпасы должны содержаться в таких условиях, когда к ним полностью исключен доступ посторонних лиц.Отправляясь на отдых, следует убедиться, что оружие надежно заперто в сейфе, ключи от которого имеются только у владельца оружия. Ни в коем случае нельзя давать оружие в руки детям! За нарушение правил хранения и ношения предусмотрен административный штраф. Его размер от пятисот до двух тысяч рублей. Кроме того, гражданина могут лишить прав на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.И, напоследок, четыре правила от Ассоциации практической стрельбы, которые помогут новичкам соблюсти нормы безопасности на стрелковом полигоне:1. Всегда обращаться с оружием как с заряженным.2. Никогда не направлять оружие туда, куда не предполагается стрелять3. Перед тем, как выстрелить, всегда проверять, что находится перед мишенью и за ней.4. Никогда не касаться пальцем спускового крючка, пока ствол не будет направлен на мишень.