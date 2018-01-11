Начальнику Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Руслану Пантелееву присвоено почетное звание «Заслуженный работник правоохранительных органов Самарской области»

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29 декабря 2017 года врио губернатора Самарского регионавручил жителям области государственные и региональные награды.Медалей и званий удостоились 27 человек, которые внесли весомый вклад в развитие губернии.Одним из награжденных стал начальник Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции. Ему было присвоено почетное звание Самарской области «Заслуженный работник правоохранительных органов Самарской области».Службу в органах внутренних дел Руслан Владимирович начал в июне 1997 года. В январе 2012 года назначен на должность начальника Средневолжского линейного управления Министерства внутренних дел России на транспорте. Имеет два высших образования.За время службы в органах внутренних дел неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион.Награжден государственными и ведомственными наградами. Почетный сотрудник МВД России.Под руководством полковника полиции Руслана Пантелеева Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте по итогам оперативно-служебной деятельности стабильно находится в числе лидеров среди подразделений Управления на транспорте по Приволжскому федеральному округу, сообщает пресс-служба ведомства.Автор фото: Светлана Осьмачкина, пресс-служба губернатора Самарской области.