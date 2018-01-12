Начальник областного главка Александр Винников вручил ветеранам МВД ключи от новых квартир

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В Межмуниципальном управлении МВД России «Сызранское» состоялось торжественное вручение пенсионерам МВД договоров социального найма и ключей от новых квартир. В этот день 7 пенсионеров МВД улучшили свои жилищные условия.Этого события стражи правопорядка ждали давно, ведь стать счастливыми обладателями собственного жилья - их заветная мечта. Двое из семи новоселов всю жизнь прожили в общежитии, другие пенсионеры ютились с семьями в крошечных квартирках. Посвятив службе в органах внутренних дел всю свою жизнь, многие из них, выйдя на пенсию, уже и не надеялись когда-нибудь получить квадратные метры.Перед торжественным вручением ключей начальник Главного управления МВД России по Самарской области Александр Винников лично "проинспектировал", предоставляемое жилье. Пообщался с новоселами, поинтересовался мнением о новых квартирах, узнал, есть ли трудности с переездом и приобретением мебели и бытовой техники, а также предложил помощь главка в решении проблем. Генерал-майор полиции пожелал ветеранам и их семьям, чтобы домашний очаг всегда был наполнен теплом и уютом.Начальник Главка Александр Винников особо подчеркнул, что в МВД действует несколько жилищных программ для поддержки сотрудников правоохранительных органов. В 2017 году 35 сотрудников самарской полиции получили жилищные сертификаты на приобретение жилья. А новый 2018 год начинается с вручения ключей от квартир в новостройках.Пенсионеры поблагодарили руководство МВД России и ГУ МВД России по Самарской области за внимание и заботу и поехали осматривать свои новые квартиры, готовясь к приятным хлопотам, сообщает облМВД.