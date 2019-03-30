На территории тольяттинского ОМОН высадился школьный десант
30 марта 2019 10:59
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Встреча с воспитанниками местных школ началась в музее ОМОН (г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области с рассказа о боевом пути подразделения. Решение о создании отряда в Тольятти в 1992 году было обусловлено как тогдашней непростой обстановкой в стране, так и значением для России города, в котором сосредоточен целый ряд серьезных промышленных объектов. Бойцы подразделения особого назначения свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в различные регионы России, и в первую очередь – на Северный Кавказ. Личный состав принимал участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований, занимался восстановлением конституционного порядка, защитой прав и свобод граждан. За проявленные смелость при выполнении служебно-боевых задач 18 сотрудников тольяттинского ОМОН награждены орденами Мужества, 6 из них — посмертно. Еще порядка 250 бойцов отмечены другими государственными наградами. Личный состав отряда принимал самое активное участие и в охране общественного порядка на различных саммитах, крупных спортивных состязаниях международного уровня, в том числе и Чемпионате мира по футболу FIFA-2018.
- Служба в подразделениях особого назначения Росгвардии очень почетна, - отметил командир отряда, полковник Евгений Иштимиров. - Отбор в отряд суровый и проводится как по физическим, так и по морально-психологическим данным. Ведь при выполнении специальных задач роль каждого бойца является ключевой. И без настоящей дружбы, основанной на полном доверии, достичь успеха попросту невозможно.
После этого для школьников была организована экскурсия по месту постоянной дислокации отряда.
Гордость подразделения – спортивное оснащение базы. Здесь оборудован бассейн с четырьмя дорожками по 25 метров и несколько спортивных залов, оснащенных силовыми тренажерами, борцовским ковром и боксерскими мешками. Для поддержания должного уровня профессиональной подготовки на базе существует несколько тиров, их оборудование соответствует самым современным требованиям. Есть на территории базы и две полосы препятствий – общевойсковая и так называемая «тропа разведчика».
Школьникам также продемонстрировали технику, которая стоит на вооружении отряда. Кроме того, в рамках экскурсии бойцы ОМОН провели для ребят занятие по рукопашному бою.
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Комментарии
Социум
30 марта 2019 12:55
Премьер отметил, что уже давно ведет социальные сети. Социум
86
30 марта 2019 12:41
Нестабильной была названа сфера администрирования и документооборота. Социум
84
30 марта 2019 11:52
С точки зрения здоровья для этого нет никаких препятствий. Социум
102
Здравоохранение
29 марта 2019 17:02
Также в ходе визита министр ознакомился с ходом ремонтных работ в лаборатории кожно-венерологического диспансера Сызрани. Здравоохранение
281
29 марта 2019 16:50
28 марта министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов ознакомился с работой нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Печерское Сызранского... Здравоохранение
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Отмечается, что операция прошла успешно. Здравоохранение
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