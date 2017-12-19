На территории Самарской области пройдет мероприятие «Скрытый контроль»

332

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в том числе по причине выезда на встречную полосу движения, по инициативе региональной Госавтоинспекции, завтра, 20 декабря в 12:00 на территории Самарской области (автодорога «Обводная г. Самара) пройдет специальное профилактическое мероприятие под условным названием «Встречка» с применением скрытого контроля за дорожным движением.Мероприятие проводится приданными силами специализированного батальона дорожно-патрульной службы оперативного реагирования под руководством заместителя командира подполковника полиции Александра Кузьмина.