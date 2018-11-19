На совещании в Самарской Губернской Думе говорили о возможности законного предоставления участка под установку гаража для инвалидов
19 ноября 2018 13:55
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16 ноября 2018 года в Самарской Губернской Думе состоялось совещание под руководством депутата Самарской Губернской Думы заместителя председателя Комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Виктора Воропаева.
Речь шла о возможности законного предоставления земельного участка под установку гаража или оборудования парковочного места для семей, в которых есть инвалиды 1-2 группы, для близких родственников, совместно проживающих, которые ухаживают за лежачими инвалидами, сообщает реготделение Союза пенсионеров России.
Хасанов Ильдус Вазыхович пришел с депутатом Промышленного внутригородского района Кочетковой Александрой Петровной за помощью. Его жена более 20 лет прикована к постели. У него во дворе дома, где проживает семья установлен металлический гараж. Он часто возит жену в больницу. Ильдус Вазыхович получил предписание вывезти гараж с дворовой территории. Для семьи, имеющей инвалида, это катастрофа. Чтобы его оставить, нужны законные основания. Поэтому Хасанов И.В. вот уже более двух лет добивается решения вопроса о внесении изменений в законодательство Самарской области. То есть речь идёт о том, что необходимо внести изменения в Постановление Правительства Самарской области Постановление Правительства Самарской области от 17.10.2018 №595 и добавить следующую запись «….разрешить временную установку металлического гаража вблизи своего жилого дома близкому родственнику – заявителю (мужу, жене, сыну, дочери), имеющему обычный автомобиль и водительское удостоверение с отметкой «ухаживающий за инвалидом 1-2 группы, который не может самостоятельно передвигаться (лежачий больной) и совместно проживающему с инвалидом».
Это позволит установить дополнительные гарантии защиты прав и законных интересов инвалидов в Самарской области. А также распространить это положение на многодетные семьи.
Исаев Андрей Александрович и Храмченко Галина Анатольевна, представляли инициативные группы жителей Советского внутригородского района Самары. Андрей Александрович, в частности, сказал: «В Самаре происходит снос гаражей. Процесс начали, а что будет дальше? Куда девать автомобили, инвентарь с дач у пенсионеров. Об этом тоже должны говорить. Все согласны, что гаражи нужно убрать от школ, детсадов, других общественных заведений, но есть металлические гаражи, которые никому не мешают. Людей уведомили, гаражи убрали, а автомобили оказались во дворах, на газонах. Это тоже проблема, особенно с приходом зимы и снега. С законными стоянками у нас тоже трудности разного характера. У людей есть предложения, если гаражи находятся на нейтральной территории, вне дворов, никому не мешают, такие гаражи оставлять на месте и оформлять под гаражные кооперативы. Важно, чтобы пожелания людей услышали.»
Галина Анатольевна добавляет, что их гаражи стоят с 1975 года вдали от объектов, никому не мешая, и чистота вокруг соблюдается. Люди готовы платить за пользование землей под гаражами, но не знают, как это все оформить.
В заключении депутат Губернской Думы Виктор Воропаев отметил, что
в последние два года на его имя поступило более 20 обращений по данным проблемам. И предложил правовому управлению Губернской Думы совместно с Департаментом градостроительства города Самары разработать предложения по внесению изменений в Постановление Правительства Самарской области от 17.10.2018 № 595 в части предоставления права близким родственникам инвалидов, совместно проживающим с ними, многодетным семьям на получение земельного участка под установку металлического гаража, или оборудование парковочного места рядом с местом проживания.
Людей также волнует вопрос «Чем будут заняты земельные участки, высвобожденные после вывоза гаражей?
Виктор Воропаев предложил их благоустраивать в рамках проекта «Комфортная городская среда», где жители сами будут решать, как благоустроить придомовую территорию, включая обустройство парковочных мест.
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Комментарии
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