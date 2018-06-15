На самарском вокзале заработала бесплатная детская зона

ПАО «МТС» открыл детскую творческую зону на территории самарского железнодорожного вокзала. Круглосуточная детская зона МТС расположена в зале ожидания, справа от главного входа рядом с лифтом и эскалаторами.В детской зоне маленькие пассажиры и их родители могут с комфортом провести время в ожидании своего поезда. Для любителей активного отдыха здесь есть горка и качели, а для тех, кто предпочитает более спокойный досуг – телевизор с детскими каналами, входящими в базовый пакет спутниковой «тарелки» МТС, и творческий уголок с принадлежностями для рисования. Все желающие могут сразу же принять участие во всероссийском творческом проекте МТС «Поколение М» - для этого нужно сфотографировать свой рисунок на смартфон или планшет и выложить его на сайт pokolenie.mts.ru.Пока дети отдыхают и развлекаются, родители могут подзарядить свои гаджеты на расположенной рядом зарядной станции и «побродить» по Самаре, не вставая с места. Для этого нужно считать QR-код с расположенного в детской зоне стенда проекта «Виртуальная прогулка» и загрузить на телефон экскурсию с аудиогидом по 64 знаковым местам Самары.Детская творческая зона на самарском железнодорожном вокзале работает круглосуточно, пребывание в ней бесплатно для детей и взрослых, являющихся абонентами любых операторов связи.