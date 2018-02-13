На площади Куйбышева в Самаре установят девятиметровую куклу «Маслену»

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В городской администрации под председательством главы Самарыпрошло еженедельное рабочее совещание, в рамках которого обсуждалась программа масленичных гуляний.Напомним, что в этом году праздничные мероприятия, посвященные Масленице, проходят с 12 по 18 февраля. Традиционно центральной площадкой стала обновленная в прошлом году в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» площадь Куйбышева. Она будет принимать гостей в течение трех дней - с 16 по 18 февраля.Руководитель Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова рассказала, что в эти дни для детей и их родителей будет работать проект «Самарская Масленица». Гостей ждет путешествие со сказочными персонажами, а также встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и Весной в самарской усадьбе главного новогоднего волшебника, где Дед Мороз передаст свои полномочия солнечной Весне.Главные праздничные мероприятия в честь проводов русской зимы состоятся в воскресенье, 18 февраля, с 12.00 до 17.00. На центральной сцене выступят лучшие творческие коллективы города и области, фольклорные и эстрадные исполнители, артисты цирка. Также состоится творческое соревнование между московским проектом «Играй, гармонь любимая!» и самарским фестивалем «Душа баяна» и пройдут русские народные забавы.Кроме того, на площади Куйбышева установят девятиметровую куклу «Маслену», а по периметру разместят «избушки», в которых гостей праздника угостят блинами и чаем. Татьяна Шестопалова отметила, что для всех участников праздника будет изготовлено 10 000 блинов. Кроме того, попробовать разнообразные виды блинов и выпечки, а также познакомиться с работой мастеров народных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного творчества самарцы смогут на выставке-ярмарке «Город мастеров».Ожидается, что в выходные дни площадь Куйбышева посетят более 15 000 человек. В связи с этим Елена Лапушкина поручила руководителю Департамента транспорта Юрию Тапилину организовать работу общественного транспорта в усиленном режиме.Отметим, что праздничные мероприятия на протяжении масленичной недели будут организованы на территории всех районов. Провожать русскую зиму будут во дворах, парках и скверах, в том числе – в Загородном парке, парке Гагарина и в парке Дружбы, в Дубовой роще, сквере «Родина» и на Маяковском спуске набережной реки Волги.Елена Лапушкина поручила администрации Промышленного района и МАУ «Парки Самары» организовать праздничные мероприятия в парках Молодежный и Воронежские озера, сообщает пресс-служба горадминистрации.«Эти парки традиционно любимы местными жителями. Поэтому необходимо, чтобы и здесь праздники были организованы на достойном уровне», - подчеркнула глава Самары.