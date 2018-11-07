На пл.Куйбышева в Самаре проходит Парад Памяти

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Перед началом Парада Губернатори Полпред Президента, а также представители 13 делегаций иностранных государств возложили цветы к памятному знаку "Памяти Парада 7 ноября 1941 г. в г.Куйбышеве".По площади Куйбышева маршем пройдут порядка 6 тысяч человек. Это парадные расчеты армии, ветеранских и патриотических организаций, предприятий, спортивных и общеобразовательных школ, сузов и вузов, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, сообщает Департамент информационной политики региона."Военный парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве занимает особое место в истории нашего края. "В самый тяжелый, критический момент Великой Отечественной войны наши деды показали всему миру, что на битву с врагом поднялась вся огромная страна, и победить нас нельзя", - заявил Дмитрий Азаров.Фото Департамента.