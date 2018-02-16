На объектах самарского ЦСКА стартовал Кубок командующего ЦВО по парашютному двоеборью

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15 февраля на базе Аэроклуба ЦСКА Самара и спортивной базы «Гребная» в с. Рождествено начался Кубок командующего ЦВО по парашютному двоеборью.Практические действия военнослужащих проходят в виде соревнований. В двоеборье принимают участие около 70 участников: 7 команд из разведподразделений Поволжья,Урала и Сибири. В рамках Кубка пройдет 4 этапа, включающие в себя прыжки с парашютом системы Д-6 с высоты 800 м и кросса на 1000 м в полной военной экипировке.По результатам всех этапов участники смогут выполнить нормативы спортивных разрядов с 3-го по 1-й.Такие состязания в регионе проходят впервые и проводятся в рамках подготовки к международному конкурсу «Отличники войсковой разведки-2018», финал которогосостоится летом. Кубку предшествовали учебно-спортивные сборы, которые прошли также на базе заволжских объектов ЦСКА Самара. В качестве заместителя главного судьи Кубка принял участие старший тренер, начальник команды по парашютному спорту Аэроклуба ЦСКА Самара, МС Джаниашвили Заури Павлович.Перед началом соревнований прошли показательные выступления: десантирование с использованием парашютной системы «Арбалет» и операция по обезвреживаниюздания, захваченного боевиками.