На молодежном форуме «iВолга» в Самарской области подведут итоги соревнований «VSFI»

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В четверг, 2 августа 2018 года, в 15.00 в рамках Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга – 2018» (Самарская область, г.o. Самара, поселок Прибрежный, Мастрюковские озера, Фестивальный парк) состоится подведение итогов соревнований в области системного администрирования и информационной безопасности «VSFI» и награждение победителей.Межрегиональные межвузовские открытые соревнования в области системного администрирования и информационной безопасности «VSFI» организованы департаментом информационных технологий и связи Самарской области. Они проводятся ежегодно, и в них принимают участие порядка 50 человек из различных высших учебных заведений. В этом году Самару посетили ребята из Москвы, Пензы, Ижевска, Пятигорска, Уфы, Йошкар-Олы.Соревнования «VSFI» стартовали в первый же день работы форума. Они включают в себя два блока - лекционный и соревновательный, который является логическим завершением обучения участников и позволяет им закрепить полученные знания в «боевых» условиях, сообщает пресс-служба облправительства.