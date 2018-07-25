На месте перехода через железнодорожные пути в Сызрани, где пострадали дети, установили ограждение
25 июля 2018 21:41
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На пешеходном переходе через железнодорожные пути в районе улиц Камышинской и Кудрявцева, где прошлым и нынешним летом пострадали дети, появилось ограждение. Оно обустроено таким образом, что не перегораживает проход к полотну, а вынуждают пешеходов подходить к нему зигзагообразно. Это позволяет еще раз спокойно посмотреть в обе стороны, откуда может появиться поезд, и убедиться в безопасности прохода. В начале месяца, когда на путях в этом месте пострадала девятилетняя девочка, ограждения здесь не было. Вероятно, этот последний инцидент и вынудил транспортников установить «змейку». Напоминаем, что 5 июля, приблизительно, в 16:30 на перегоне между станциями Кашпир и Сызрань-город в районе совхоза «Комсомолец», пострадала девочка, пытающаяся освободить застрявший велосипед. Ее двухколесное транспортное средство, которое все-таки попало под состав и было отброшено им, и травмировало ребенка. А год назад, 25 июня 2017 года, в этом месте поезд насмерть сбил 15-летнего подростка, который оказался на путях с велосипедом, пишет "Маленькая Сызрань".
Фото: pixabay.com
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