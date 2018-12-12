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На Самарской набережной продолжается установка ледовых скульптур, осуществляется заливка катка. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.Напомним, что каток займет порядка 3500 кв. метров. Вход на него будет свободным.А каждая фигура для красоты будет подсвечена.