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Новости /  Общество /  Социум  

На Самарской набережной продолжается установка ледовых скульптур

12 декабря 2018 13:17
126
На Самарской набережной продолжается установка ледовых скульптур Ведется заливка катка.
Ведется заливка катка.

На Самарской набережной продолжается установка ледовых скульптур, осуществляется заливка катка. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.
Напомним, что каток займет порядка 3500 кв. метров. Вход на него будет свободным.
А каждая фигура для красоты будет подсвечена.

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Комментарии



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