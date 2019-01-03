На Последней Миле стадиона «Самара Арена» продолжаются праздничные мероприятия

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Главная спортивная арена города в новогодние дни стала площадкой для отдыха и детей, и взрослых. До 8 января 2019 года включительно на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена» (аллея «Последняя миля»), проходят праздничные мероприятия: спортивные активности и развлекательная программа.Посетителей ждут в гости в Берендеевом царстве – с Тропой сказок, теремом Снегурочки, Почтой Деда Мороза. Организованы ярмарка, концерты, катания на лошадях и оленях, на паровозике, активный зимний отдых - горки, лыжи и коньки (предусмотрен прокат спортинвентаря и камеры хранения). 8 января будут проводиться мастер-классы по керлингу, фигурному катанию, хоккею с шайбой, занятия скандинавской ходьбой, стрельбой из лука по 3D-мишеням.7 и 8 января будет действовать рамочная система прохода на территорию.Обращаем внимание, что запрещены к проносу:Оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы.Огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов.Иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению.Устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки).Красящие вещества.Алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы.Напитки в стеклянной или жестяной таре более 0,5 литра.Металлические термосы.Пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций, сообщает пресс-служба облправительства.3+

Праздничная новогодняя программа у стадиона «Самара Арена»

В период новогодних мероприятий организуются перевозки горожан на стадион «Самара Арена» и в обратном направлении

Схема объектов Последней Мили стадиона «Самара Арена» в период праздничных новогодних мероприятий