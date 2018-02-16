Мотострелки в Самарской области уничтожили укрепрайон условных боевиков

157

На Рощинском полигоне в Самарской области прошло тактическое учение мотострелкового соединения Второй общевойсковой армии, во время котороговоеннослужащие отработали освобождение укрепленного района и уничтожение условного незаконного вооруженного формирования.В маневрах приняли участие около 700 военнослужащих и свыше 100 единиц техники. Тактические группы отработали блокировку района, нанеслиточечное огневое поражение, провели маневренное наступление. Действия наступающих подразделений поддерживали расчеты беспилотной авиации иартиллерии, сообщает пресс-служба ЦВО.