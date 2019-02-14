Мишки из роз стали новым трендом ко Дню святого Валентина
14 февраля 2019 11:20
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Самым популярным подарком в День всех влюбленных стали мишки из декоративных роз. За последние полгода количество объявлений об их продаже выросло в 36 раз. Если в августе на Юле было всего несколько сотен предложений, то сейчас их десятки тысяч. Более того, каждый третий товар на Юле с пометкой “к 14 февраля” пришелся именно на этих мишек.
Мишку из роз можно купить в Самаре в среднем за 2 090 рублей. Это на 12% выше средней цены по стране. Почти каждый второй на Юле продается в розовом цвете. На втором по популярности месте — красный цвет (30%). За ним — синий (13%). Реже всего продаются мишки в желтом и зеленом цветах. Самыми популярными стали мишки в высоту 20 и 40 см. На эти размеры пришлось около половины всех предложений.
Если говорить о стоимости мишек разных цветов, дороже всего красные мишки (2 110 рублей). Немного дешевле — белые (2 100 рублей) и синие (2 050 рублей). Самые доступные мишки в желтом (1 870 рублей) и зеленом цветах (1 840 рублей).
Чтобы привлечь внимание к своему объявлению, каждый десятый продавец мишек из роз применяет скидку на свой товар. Большинство предложений со скидкой 15%. Причем практически все пользователи (71%) готовы отправлять мишку в другие города и в 90% случаев включена услуга “Безопасная сделка”, которая позволяет оплатить товар онлайн по карте.
Ко Дню всех влюбленных самыми “романтичными” городами стали Ярославль, Ростов-на-Дону, Казань, Томск, Краснодар и Новосибирск. В этих городах оказалась самая большая доля объявлений с пометкой “к 14 февраля” от всех созданных в городе.
В целом, мишки из роз завоевали свою популярность за последние полгода: их стали искать на Юле в 64 раза чаще. Этот подарок покупают не только к празднику, но и в обычные дни.
Фото: pixabay.com
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