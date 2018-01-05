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Новости /  Общество /  Социум  

Миротворцы ЦВО в 2018 году примут участие в восьми учениях

5 января 2018 12:17
272
Миротворцы ЦВО в 2018 году примут участие в восьми учениях Основным мероприятием станет тактическое учение на Рощинском полигоне в Самарской области.
Основным мероприятием станет тактическое учение на Рощинском полигоне в Самарской области.

Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, в 2018 году примут участие в 8 учениях. Основным мероприятием боевой и специальной подготовки для миротворцев станет тактическое учение на Рощинском полигоне в начале августа.

В 2018 году боевая подготовка миротворцев будет направлена на повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих,
совершенствование полученных навыков, поддержание установленных требований боеспособности подразделений, внедрение в систему подготовки практического опыта, полученного в ходе последних локальных конфликтов.
Миротворческая бригада ЦВО была создана в 2005 году в Самарской области и является единственным миротворческим соединением в
Сухопутных войсках России. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами
вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО.
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Комментарии



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