Миротворцы ЦВО в 2018 году примут участие в восьми учениях
5 января 2018 12:17
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Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, в 2018 году примут участие в 8 учениях. Основным мероприятием боевой и специальной подготовки для миротворцев станет тактическое учение на Рощинском полигоне в начале августа.
В 2018 году боевая подготовка миротворцев будет направлена на повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих,
совершенствование полученных навыков, поддержание установленных требований боеспособности подразделений, внедрение в систему подготовки практического опыта, полученного в ходе последних локальных конфликтов.
Миротворческая бригада ЦВО была создана в 2005 году в Самарской области и является единственным миротворческим соединением в
Сухопутных войсках России. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами
вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО.
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