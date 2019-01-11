Министр здравоохранения посетил областную детскую больницу №1 им. Н.Н. Ивановой

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10 января министр здравоохранения Самарской областипосетил Самарскую областную детскую клиническую больницу № 1 им. Н.Н. Ивановой.В рамках визита министр ознакомился с работой нового оборудования, закупленного в рамках федеральной программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», а также с работой отделений детской больницы.- По поручению Губернаторамы продолжаем контролировать работу оборудования, поступившего в рамках федеральных программ, - подчеркнул Михаил Ратманов. - Сегодня посмотрели аппараты УЗИ экспертного класса и клинико-диагностической лаборатории. Все они задействованы в процессе диагностики и лечения, работают в круглосуточном режиме. Также ознакомились с работой детского реанимационного отделения, отделения патологии новорожденных. Здоровье и жизни наших маленьких пациентов – приоритет в работе министерства. Поэтому в 2019 году здесь появятся аппарат МРТ, которого здесь не было, и другое высокотехнологичное оборудование.Для маленьких пациентов уже работает офтальмоскоп, на котором проводят лазерную коагуляцию недоношенным деткам с ретинопатией. Ранее данную процедуру в больнице сделать было нельзя и маленьких пациентов направляли в областную офтальмологическую больницу им. Т.И. Ерошевского.- У детей, которые рождаются до срока, часто возникает такое заболевание, как ретинопатия недоношенных, - рассказала врач-офтальмолог Ирина Мальцева. - Вот мы видим ребенка, который родился на 26 недели беременности с весом 900 граммов. У него была выявлена ретинопатия недоношенных второй стадии, он наблюдался в реанимации, к счастью, она «ушла» самостоятельно, но такое редко бывает. Чаще всего бывают осложнение и переход в третью стадию, при которой ребенок может ослепнуть, приходится таким деткам делать лазерную коагуляцию сетчатки. Таких малышей мы осматриваем регулярно и наблюдаем в течение года за состоянием сетчатки.Также в больнице появились новый лабораторный анализатор мочи, современный комплекс для лечения ЛОР заболеваний, аппарат УЗИ экспертного класса, который позволяет разглядеть самые мелкие образования до 2 мм, а значит - выявить заболевание на ранней стадии. Исследования на новом аппарате проходят быстрее и комфортнее.- Новое современное оборудование позволяет ЛОР-врачу эффективнее помогать детям, - отметила врач-оториноларинголог. - Здесь есть различные насадки. Например, я могу промыть ребенку ушки, не отходя от аппарата, попутно можно обработать горло малыша, поменяв насадку. Кроме того, мы можем выполнять процедуру пневмомассажа, промывания носа. В одном компактном аппарате заложено несколько функций, и я могу в большинстве случаев обходиться даже без помощи медсестры.Лабораторный анализатор мочи (автоматическая станция определения осадков мочи) начал работать в конце ноября, на котором выполняется по 20-30 образцов в день. Станция позволила автоматизировать этот процесс, раньше его приходилось выполнять в ручном режиме.- В результате внедрения станции мы выигрываем во времени, работаем гораздо быстрее, процентов на 60, и качество нашей работы намного повысилось, - рассказала заведующая лабораторией. - Раньше контроль качества провести было крайне тяжело, сейчас за нас это делает машина, мы получаем изображение на анализаторе, его можно посмотреть, записать в компьютер, пересмотреть, мы имеем и производственный контроль качества.Напомним, в 2018 году медицинским оборудованием оснастили 39 учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям, на средства федерального и областного бюджетов. В детские поликлиники области поставили 149 единиц оборудования, в том числе диагностическое, сообщает пресс-служба облправительства.